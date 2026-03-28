Cortona stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo di Rinfrena

A Cortona sono stati vietati i mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo di Rinfrena. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 28 marzo 2026 e riguarda specificamente il transito di veicoli di grande dimensione su queste arterie. La misura interessa le vie che collegano le frazioni di Ossaia, Campaccio e San Lorenzo di Rinfrena.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . Una misura per garantire la sicurezza che interessa anche i mezzi provvisti di rimorchio Una ordinanza introduce una nuova disciplina della circolazione lungo la Strada comunale Campaccio–Ossaia–Trebbio e la Strada comunale Ossaia–San Lorenzo Rinfrena. Il provvedimento prevede il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate e per quelli con rimorchio, per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la pubblica incolumità. La decisione nasce dalle criticità emerse, legate alla ridotta larghezza della carreggiata, alla presenza di curve e accessi diretti alle abitazioni, oltre all’assenza di infrastrutture dedicate agli utenti più vulnerabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo di Rinfrena Articoli correlati Censite in paese 102 colonie feline. Il Comune collabora con OssaiaAd oggi nel comune di Castiglion Fiorentino sono 102 le colonie feline ufficialmente censite. Assi di forza: via Cantore potrebbe non cambiare assetto (ma è ipotesi stop ai mezzi pesanti)C'è una soluzione che potrebbe consentire al Comune di mantenere la configurazione attuale di via Cantore.