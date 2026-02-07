Stipendio febbraio 2026 docenti e ATA | importo visibile su NoiPA E’ il mese più atteso

Questa mattina molte scuole italiane hanno iniziato a verificare gli stipendi di febbraio sui portali di NoiPA. È il mese che tutti aspettano, perché contiene il conguaglio e, quest’anno, anche l’una tantum del contratto 202224. Docenti e personale ATA controllano con attenzione, pronti a capire quanto riceveranno sul conto.

Questa mattina molti docenti e personale ATA hanno controllato i loro stipendi di febbraio 2026, ma l’importo ancora non compare sui loro conti.

