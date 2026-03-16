Il commissario tecnico della Scozia ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le amichevoli di marzo in vista dei Mondiali. Tra i nomi inclusi c’è anche il centrocampista del Napoli, mentre non figura nessun altro atleta di club italiani. La selezione comprende diversi giocatori che affronteranno due incontri preparatori. La lista ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Parma, Pellegrino il dominatore dell’aria: i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Convocati Scozia, le scelte del ct Clarke per le amichevoli pre Mondiali: c’è McTominay?

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