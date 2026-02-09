L’emozionato Maye ammette che la sconfitta dei Patriots brucerà ma insiste di non essere stato ostacolato da un infortunio alla spalla

Drake Maye dice che la sconfitta dei Patriots contro gli Seahawks nel Super Bowl LX “brucerà per un po’”. Ammette che la prestazione non è stata all’altezza, ma respinge le accuse di aver avuto problemi alla spalla. La delusione è palpabile, e i tifosi sui social commentano senza troppi giri di parole.

2026-02-09 10:44:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Drake Maye ha ammesso che la sconfitta dei New England Patriots contro i Seattle Seahawks nel Super Bowl LX "brucerà per un po'" dopo una prestazione poco brillante a Santa Clara. I Seahawks hanno sfruttato la loro eccellenza difensiva per vincere 29-13 e rivendicare la corona per la prima volta in 12 anni contro una squadra dei Patriots che ha sfidato le aspettative di raggiungere il titolo ma non è stata all'altezza quando contava davvero. Il quarterback Maye, la cui preparazione è stata interrotta da un infortunio alla spalla da lancio, ha ammesso che i Seahawks meritavano di vincere.

