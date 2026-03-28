Napoli un ' caffè' Manfredi-Stefano De Martino | Sanremo sarà un successo

Stefano De Martino ha incontrato il sindaco di Napoli a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, per discutere del suo ruolo nel prossimo Festival di Sanremo. La visita si è svolta in un ambiente ufficiale, con un colloquio informale tra i due. De Martino ha dichiarato che l’evento sarà un successo, senza specificare dettagli sul programma o sui partecipanti.

Un ‘caffè e due chiacchiere’ a palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli: a far visita al sindaco Gaetano Manfredi è Stefano De Martino. “Sono sicuro che Sanremo andrà benissimo e sarà un grande successo per la città e per te. Tu ci rappresenti veramente bene”, le parole del primo cittadino. “Sono contento di avere l’appoggio di tutta Napoli mi inorgoglisce e mi fa sentire col senso in poppa”, ha risposto De Martino. Congresso FMSI, Abodi: “Lavoriamo insieme per diffusione di migliori pratiche di vita”. Casasco: “Il movimento è medicina” CrozzaMeloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: "Testa de rapa."CrozzaMeloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: "Testa de rapa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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