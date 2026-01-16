Sabato 17 gennaio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento di

Maria De Filippi dopo l’ottimo esordio di stagione sabato 17 gennaio conduce il secondo appuntamento in prima serata su Canale 5 del people show “ C’è Posta per Te “. Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, grazie alla sua capacità di comprendere i bisogni, le fragilità e le motivazioni dei protagonisti cerca di superare le incomprensioni e arrivare ad un lieto fine. Questa settimana in studio per due soprese speciali due personaggi speciali: l’amatissima cantautrice e musicista Emma e il conduttore e showman Stefano De Martino, per la seconda stagione al timone di “ Affari Tuoi “, il game show di Rai1 che ha retto alla grande all’onda d’urto della Ruota della Fortuna con punte di oltre 5 milioni e del 30% di share. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - C’È POSTA PER TE: STEFANO DE MARTINO OSPITE D’ONORE DI MARIA DE FILIPPI

Leggi anche: Stefano De Martino e Emma a C’è Posta per Te

Leggi anche: Enrico De Martino, papà di Stefano: "L'incontro con Maria De Filippi, le parole su Gerry Scotti e la rivelazione sul figlio"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stefano De Martino e Emma a C’è Posta per Te - Stefano De Martino e Emma sono gli ospiti del secondo appuntamento di C'è Posta per Te, in onda su Canale 5 sabato 17 gennaio 2026 ... davidemaggio.it