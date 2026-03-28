Un uomo è stato avvicinato da una donna in una stazione, che gli ha proposto dei massaggi. Mentre lui era distratto, la donna gli ha sottratto un orologio di marca Longines dal valore di diverse migliaia di euro. I carabinieri stanno conducendo indagini per identificare la responsabile del furto.

A mettere a segno il colpo in via Ademollo sarebbe stata una ragazza poco più che maggiorenne: l'uomo si è accordo dell'accaduto solamente una volta rientrato a casa Si è avvicinata a un uomo chiedendogli se fosse interessato a dei massaggi e poi, mentre quest'ultimo era distratto, gli ha sfilato con velocità dal polso un Longines d'oro da migliaia di euro. L'episodio è avvenuto intorno alle 11 di oggi, venerdì 27 marzo, in via Ademollo (zona Stazione). Secondo le informazioni raccolte sul momento, a mettere a segno il colpo sarebbe stata una ragazza poco più che maggiorenne che subito dopo essersi impossessata dell'orologio si è data a una precipitosa fuga a piedi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Stazione, lo ferma con una scusa e gli sfila l'orologio da migliaia di euro: indagano i carabinieri

Articoli correlati

Assalto al bancomat, ladri in fuga con bottino da 50mila euro. Indagano i carabinieriIndagano i carabinieri di Capua sul colpo da circa 50mila euro ai danni dello sportello bancomat della Banca Intesa di via Regina Elena a Bellona.

Leggi anche: Spirano, investe un pedone e non si ferma. Indagano i carabinieri

Tutto quello che riguarda Stazione lo ferma con una scusa e gli...

Discussioni sull' argomento Metro B, due ore e mezzo con la linea a metà: attivati i bus sostitutivi; Stazione, lo ferma con una scusa e gli sfila l'orologio da migliaia di euro: indagano i carabinieri; Roma, Metro B ferma oggi per un guasto tra San Paolo e Castro Pretorio: attivati bus sostitutivi; Si presenta all'ultimo appuntamento con l'ex con un'accetta nel giubbotto: passante fa arrestare un 18enne.

Auto in tripla fila, fermata selvaggia delle vetture per l'arrivo dei treni: «Nuova viabilità, c'è un piano»CONEGLIANO - Fermata selvaggia davanti alla stazione ferroviaria. Accade più volte nella giornata, nelle ore di punta coincidenti con la partenza e in particolare l'arrivo dei treni che vengono ... ilgazzettino.it

DODICESIMA STAZIONE “Gesù muore sulla croce” Ci soffermiamo qui. Questa stazione non è soltanto il vertice della Via Crucis, ma il punto in cui l’intero ciclo si lascia comprendere. La composizione è costruita attorno all’asse verticale della croce. Le travers - facebook.com facebook

La Stazione dei Carabinieri di Lodi Vecchio che oggi inauguriamo è il frutto di un’efficace sinergia istituzionale tra diversi livelli di governo territoriale e l’Arma. Una collaborazione preziosa, orientata al raggiungimento di un obiettivo ben preciso: rafforzare la lo x.com