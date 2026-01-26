Un incidente si è verificato sulla Strada provinciale Francesca, vicino alla rotatoria tra la Sp149 e la Sp122, nelle vicinanze della zona industriale di Spirano. Un pedone è stato investito da un veicolo che poi si è allontanato senza fermarsi. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare il conducente e ricostruire quanto avvenuto.

IL CASO. Sulla Strada provinciale Francesca, nelle vicinanze della rotatoria tra la Sp149 e la Sp122, vicino alla zona industriale. Proseguono le ricerche dell’automobilista che, nella mattinata di domenica 25 gennaio, avrebbe investito un pedone di 55 anni senza fermarsi a prestare soccorso. L’episodio si è verificato poco prima delle 8 lungo la Strada provinciale Francesca, nelle vicinanze della rotatoria tra la Sp149 e la Sp122, in un tratto prossimo all’area industriale del paese. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo si trovava sul lato destro della carreggiata, a ridosso di un terreno agricolo, quando è stato urtato da un automobile in transito: ancora da chiarire le esatte modalità che hanno portato all’impatto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Spirano, investe un pedone e non si ferma. Indagano i carabinieri

