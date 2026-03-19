Oggi si è spento a 86 anni Michael Bambang Hartono, co-proprietario del Como Calcio insieme al fratello Robert Budi Hartono. La sua morte riguarda direttamente il club lombardo, di cui era uno dei principali azionisti e figura di rilievo. La notizia è stata comunicata senza dettagli su cause o circostanze.

È scomparso oggi Michael Bambang Hartono, 86 anni, co-proprietario del Como Calcio insieme al fratello Robert Budi Hartono. I due miliardari indonesiani avevano rilevato il club lombardo in Serie D nel 2019 con la holding Sent, investendo inizialmente 220 mila dollari. Da allora, il Como ha vissuto una vera e propria rinascita: promosso in Serie C nel 2020, in Serie B nel 2021 e in Serie A nel 2024, diventando uno dei progetti più ambiziosi del calcio europeo. I fratelli Hartono, noti per il rigore finanziario e per non fare debiti, hanno investito nel Como circa 350 milioni di euro. La loro filosofia era chiara: soldi veri, assegni a sette zeri e nessun ricorso a prestiti o cambiali, una strategia rara nel mondo del calcio professionistico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Michael Hartono, patron del Como, è morto a 86 anni: il club lombardo tra passione e investimenti miliardari

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