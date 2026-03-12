Nell'ultima classifica di Forbes, il Como degli Hartono si distingue come proprietà più ricca tra le squadre di calcio presenti. La classifica include diversi miliardari mondiali, tra cui alcuni con interessi nello sport e nel calcio. La presenza di squadre di calcio e di proprietà di elevato valore economico riflette la rilevanza del settore nel panorama globale.

Fra i miliardari presenti a livello mondiale nell’annuale classifica di Forbes, anche lo sport (e il calcio in particolare) è ben rappresentato. Tra i proprietari di club calcistici legati al pallone nostrano, spiccano i nomi dei fratelli Hartono (azionisti di maggioranza del Como), insieme a Dan Friedkin (Roma) e alla famiglia Commisso (Fiorentina). Al “top“ della serie A ci sono comunque gli indonesiani che sul lago hanno fatto la fortuna di un club e di una città intera. Gli Hartono hanno un patrimonio aggregato stimato in 38,5 miliardi di dollari e sono nella posizione numero 139 al mondo. Alle loro spalle, come detto, Friedkin,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’ultima classifica di Forbes. Il Como degli Hartono ha la proprietà più ricca

