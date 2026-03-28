‘Stanno tutti invitati’ con Pio e Amedeo | ospiti e quando in tv

Pio e Amedeo annunciano un nuovo spettacolo intitolato ‘Stanno tutti invitati’ per celebrare i loro 25 anni di carriera. Lo show sarà un evento televisivo che vedrà la partecipazione di diversi ospiti. La data di trasmissione non è ancora stata comunicata, ma l’annuncio è stato pubblicato sui canali ufficiali della coppia.

Pio e Amedeo festeggiano i 25 anni di carriera con uno spettacolo evento dal titolo ‘ Stanno tutti invitati’. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e chi sono gli ospiti che interverranno. Pio e Amedeo festeggiano i 25 anni di carriera: arriva ‘Stanno tutti invitati’ su Canale 5. Dopo il successo del film ‘ Oi vita mia ‘, scritto, diretto e interpretato da Pio e Amedeo, arriva in tv lo show che festeggia i 25 anni di carriera dei due comici. Si tratta di tre grandi serate evento in programma a fine marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo che saranno registrate e trasmesse poi in tv. La prima puntata di ‘Stanno tutti invitati’ con Pio e Amedeo andrà infatti in onda giovedì 2 aprile 2026 alle ore 21. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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