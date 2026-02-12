Il presidente del Napoli, Bianchini, torna a chiedere più soldi per il nuovo stadio. Dice che servono almeno 70 milioni in più rispetto a quanto previsto finora. La sua richiesta arriva a pochi giorni dal riavvio dei lavori e mette in discussione i piani iniziali, sottolineando che senza più fondi il progetto potrebbe fermarsi o rallentare notevolmente. La questione dello stadio resta al centro delle discussioni, anche perché il club vuole un impianto moderno, capace di competere a livello internazionale.

"> NAPOLI – Il tema stadio torna centrale nel progetto del Napoli. All’evento “Sanghe pe’ Napule”, Tommaso Bianchini ha tracciato con chiarezza la linea del club, indicando nel nuovo impianto la chiave per il salto definitivo di qualità economica. «Il presidente è sempre stato molto chiaro, l’interesse è di un nuovo stadio, non mettere le pezze all’esistente», ha dichiarato Bianchini, ribadendo come la visione della società non sia legata a interventi tampone sull’attuale struttura, ma a un progetto completamente nuovo e strutturale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Bianchini rilancia: «Servono 70 milioni in più, il futuro è un nuovo stadio»

Approfondimenti su Napoli Stadio

Beppe Marotta sta valutando l'acquisto di due calciatori per rafforzare la rosa dell'Inter.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Stadio

Napoli, Bianchini: Stadio necessario, perdiamo 70 mln di ricavi all'anno. ADL è decisoDa Riad, dove il Napoli è impegnato per la Supercoppa, Tommaso Bianchini, DG Area Business del club azzurro, ha tracciato le linee guida del presente e del futuro partenopeo, soffermandosi soprattutto ... tuttomercatoweb.com

Il Napoli annuncia partnership con Google incentrata sull’IA. Bianchini: Un privilegioUn accordo prestigioso per il Napoli. Il club azzurro ha annunciato la partnership con Google: Google Gemini e Google Pixel saranno official AI and Smartphone Partner della società campione d’Italia ... napoli.repubblica.it

Un po’ di #Cina a Napoli: la nuova partnership con #Dongfeng sulla manica delle maglie. #Bianchini: «Accogliere Dongfeng tra i nostri partner globali è un orgoglio: rafforzerà il legame con i tifosi in Cina e conferma l’attrattività internazionale e la solidità del # - facebook.com facebook

SSC Napoli annuncia un nuovo accordo di partnership con Dongfeng Motor, che sarà Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 2027/2028. Il brand comparirà inoltre sulla manica delle maglie gara in tutte le competizioni nazionali e int x.com