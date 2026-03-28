Tra la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, le lancette degli orologi devono essere spostate un’ora avanti, passando dalle 2 alle 3. Questo cambio segna il ritorno dell’ora legale, che avviene un giorno prima rispetto al 2025. La modifica comporta un’ora di luce in più durante le ore serali e implica il cambio dell’orario in tutta l’Unione Europea.

Questo fine settimana segna il ritorno dell’ora legale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, infatti, le lancette andranno spostate un’ora in avanti, dalle 2 alle 3, con un giorno di anticipo rispetto al 2025. Si perderà – come sappiamo – un’ora di sonno, ma in cambio si guadagnerà un’ora di luce in più, un beneficio che influisce positivamente sull’umore e contribuisce anche al risparmio energetico. Perché ogni anno, a fine marzo, spostiamo le lancette in avanti? Il passaggio da ora solare a ora legale nasce con l'obiettivo di sfruttare un’ora di luce in più nelle ore serali, riducendo, in questo modo, il consumo di energia elettrica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Sta per tornare l'ora legale: quando spostare le lancette (e cosa cambia)

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