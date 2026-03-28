Torna l’ora legale come e quando spostare le lancette

Nella notte tra sabato e domenica si torna all'ora legale, con le lancette che vengono spostate avanti di un'ora. Questa modifica regola l'orario ufficiale in tutto il territorio nazionale e rimarrà in vigore fino a fine ottobre. La variazione avviene automaticamente negli orologi e nei dispositivi che sono collegati a reti di aggiornamento orario.

(Adnkronos) – È quasi terminato il conto alla rovescia per il ritorno dell'ora legale: nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo andranno spostate le lancette degli orologi e ufficialmente inizierà "la bella stagione", con giornate più lunghe, un generale senso di benessere e anche un maggiore risparmio energetico. L'ora legale torna oggi, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Le lancette degli orologi andranno spostate un'ora avanti: le 2 di notte diventeranno le 3. I dispositivi digitali, dai computer agli smartphone, si aggiorneranno automaticamente, mentre negli orologi analogici e in alcuni elettrodomestici bisognerà intervenire manualmente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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