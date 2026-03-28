Torna l’ora legale come e quando spostare le lancette

Da periodicodaily.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato e domenica si torna all'ora legale, con le lancette che vengono spostate avanti di un'ora. Questa modifica regola l'orario ufficiale in tutto il territorio nazionale e rimarrà in vigore fino a fine ottobre. La variazione avviene automaticamente negli orologi e nei dispositivi che sono collegati a reti di aggiornamento orario.

(Adnkronos) – È quasi terminato il conto alla rovescia per il ritorno dell'ora legale: nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo andranno spostate le lancette degli orologi e ufficialmente inizierà "la bella stagione", con giornate più lunghe, un generale senso di benessere e anche un maggiore risparmio energetico. L'ora legale torna oggi, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Le lancette degli orologi andranno spostate un'ora avanti: le 2 di notte diventeranno le 3. I dispositivi digitali, dai computer agli smartphone, si aggiorneranno automaticamente, mentre negli orologi analogici e in alcuni elettrodomestici bisognerà intervenire manualmente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Torna l'ora legale: quando spostare le lancette in avanti

Torna l’ora legale 2026: quando spostare le lancette?Il passaggio dall’ora solare alla legale avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, come sempre alle 2 di notte.

Ora legale 2026, quando cambia La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

Video Ora legale 2026, quando cambia? La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torna l'ora legale come e quando...

Temi più discussi: Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l'ultima volta; Ora legale 2026, quando cambia in Italia e perché continuiamo a spostare le lancette; Ora legale 2026, ci siamo quasi: quando spostare le lancette; Torna l’ora legale, tra sabato e domenica perderemo un po’ di sonno.

torna l ora legaleDomenica torna l’ora legaleGli orologi che non lo fanno da soli andranno spostati un'ora avanti: per una notte si dormirà di meno, ma ci sarà più luce la sera ... ilpost.it

torna l ora legaleOra legale 2026, il momento del cambio: ecco quando spostare le lancette e cosa cambia per le bolletteTorna l’ora legale 2026: scopri quando spostare le lancette, i benefici sul risparmio energetico secondo i dati Terna e quanto durerà il nuovo orario ... infocilento.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.