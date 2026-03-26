Ora legale 2026 | quando spostare le lancette e cosa cambia

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si verifica il cambio dall'ora solare a quella legale. La modifica avviene tra l’ultimo sabato e l’ultima domenica del mese e comporta lo spostamento delle lancette avanti di un’ora. Questa variazione permette di usufruire di più luce naturale nelle ore serali e si ripete ogni anno in questo periodo.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ ora legale. Come ogni anno, il cambio avviene nella notte tra l’ultimo sabato e l’ultima domenica di marzo e segna l’inizio del periodo in cui si sfrutta maggiormente la luce naturale nelle ore serali. Brian A Jackson Alle 2:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un’ora, direttamente alle 3:00: un passaggio che, come ogni anno, ha effetti concreti sulla percezione del tempo quotidiano. Serate più luminose e pomeriggi che sembrano più lunghi, l’arrivo della primavera e della bella stagione sono già nell’aria. Quando spostare le lancette: l’orario esatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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