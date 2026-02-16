Sicilia che piace 2026 dalla Regione 4 milioni di euro per imprese e associazioni

La Regione Sicilia ha deciso di investire 4 milioni di euro per il progetto “Sicilia che piace 2026”, dopo aver constatato il bisogno di valorizzare le imprese locali. A partire da questa iniziativa, le aziende e le associazioni potranno ricevere fondi per sviluppare prodotti e promuovere il territorio. La cifra servirà anche a sostenere eventi e attività che mostrino le qualità dell’isola.

La Regione rafforza il sostegno al sistema produttivo e lancia "Sicilia che piace 2026", il programma che mette a disposizione 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze dell'Isola. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'assessorato delle Attività produttive, è rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione: dall'agroalimentare all'artigianato, dalla moda alla nautica, dall'oreficeria alle nuove tecnologie. Le iniziative finanziabili dovranno contribuire ad accrescere la notorietà e la riconoscibilità dei prodotti siciliani, favorendone la presenza sui mercati regionali, nazionali e internazionali.