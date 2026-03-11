Due milioni di euro dalla Regione per il ripristino degli arenili

La Regione ha stanziato oltre due milioni di euro per interventi di manutenzione e ripristino degli arenili lungo il litorale toscano. Le risorse sono state destinate specificamente al ripristino e alla rimodellazione stagionale delle spiagge, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle aree costiere. I lavori riguardano diverse zone della costa e sono stati pianificati per garantire il mantenimento degli arenili.

Ammontano a oltre due milioni di euro le risorse regionali destinate alla realizzazione di opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale degli arenili lungo il litorale toscano. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta toscana che prevede una serie di interventi, che rappresentano il primo stralcio del Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera per il 2026. "Un’azione concreta - sottolinea in una nota l’assessore regionale all’ambiente David Barontini (foto) – per preservare e manutenere la costa toscana anche in ottica di contrasto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Ringrazio gli uffici regionali competenti, che hanno operato con rapidità definendo i criteri di ammissibilità delle domande e le modalità di attribuzione dei punteggi per accedere al contributo regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due milioni di euro dalla Regione per il ripristino degli arenili Articoli correlati Spiagge, la Regione stanzia 1 milione di euro per il ripristino degli arenili della costa in vista dell'estate: ecco dovePacchetto da 2 milioni per tutta la fascia costiera della Toscana, quattro i comuni interessati dagli interventi che dovranno concludersi entro la... Ripristino degli arenili, finanziati 17 interventi lungo la costa toscanaFIRENZE – La Regione Toscana stanzia oltre due milioni di euro per interventi di manutenzione e ripristino degli arenili lungo il litorale. Una raccolta di contenuti su Due milioni Temi più discussi: Finanziamenti BEI e contributi regionali per gli investimenti delle imprese: a due giorni dall’apertura del bando già 110 domande per 22,5 milioni di euro. Soddisfazione dell’assessore Bugaro; La procura europea EPPO ha sequestrato 2 milioni di euro per frode a fondi PNRR per l’Italia; Due milioni di euro dalla Regione per il ripristino degli arenili; Dalla Regione via libera a due mutui da 54 milioni per le due Aziende di Modena. Imolese Calcio, evasione per due milioni: denunciati i dirigentiRicavi non dichiarati al fisco per circa due milioni, e altri 230mila euro di Iva indebitamente detratta. Sono le frodi fiscali che la Guardia ... sportmediaset.mediaset.it Imolese Calcio, indagine della Guardia Finanza: «Evasi 2 milioni di euro, denunciati due dirigenti»Il club attualmente milita in serie D: al centro delle indagini anche lavori con il Bonus facciate mai eseguiti. Sequestro da 160mila euro ... corrieredibologna.corriere.it L’ex duchessa di York chiede due milioni di dollari per raccontare la sua verità sui rapporti con Epstein e tutti i segreti della caduta di Andrea facebook Rapinarono device della Apple del valore di due milioni e mezzo: arrestati in 4 - I @_Carabinieri_ , coordinati dalla procura di Torre Annunziata, hanno catturato i componenti del gruppo criminale che stava pianificando nuovi raid @TgrRai x.com