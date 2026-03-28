Dopo la sconfitta al referendum, Forza Italia ha vissuto momenti di tensione interna, con alcuni membri che hanno cercato di mettere in discussione la leadership di Antonio Tajani. La situazione ha portato a uno sforzo di rafforzamento del ruolo del leader, con una presenza più stretta e protetta nei confronti dei dissidenti. La calma sembra essere tornata, ma le divisioni rimangono evidenti all’interno del partito.

Roma È tornata la quiete in Forza Italia, ma la tempesta c'è stata. Eccome. La sconfitta al referendum non ha fatto alzare la testa solo a quelli dell'opposizione, ma anche ai frondisti azzurri che hanno cercato di indebolire la leadership di Antonio Tajani. Ed è dovuta intervenire Marina Berlusconi per chiarire che va bene il rinnovamento e l'autocritica, ma lui non si tocca! Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, si racconta, aveva ripreso abilmente a lavorare ai fianchi del segretario, forte proprio della dichiarata vicinanza a Marina che, si sa, da mesi chiede facce diverse e un cambiamento di passo nel partito. A Palazzo Madama il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sponda con Palazzo Chigi: Tajani blindato da Marina

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