Antonio Tajani e la soddisfazione per la liberazione di Trentini Decisivo il pressing di Lula e una lettera partita da palazzo Chigi – Video

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso soddisfazione per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, sottolineando il ruolo decisivo del pressing internazionale e di una lettera inviata da Palazzo Chigi. La vicenda, conclusa positivamente, evidenzia l’importanza del dialogo diplomatico e delle azioni coordinate tra le istituzioni italiane e i partner esteri. Tajani ha commentato l’evento durante un breve intervento presso la Farnesina.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tenuto un rapido punto stampa per rivendicare la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò davanti alla sede della Farnesina: «Siamo felici per la liberazione di due italiani, a cominciare da Trentini, il più conosciuto. La svolta c'è stata quando la presidente e il presidente Rodriguez hanno detto che ci sarebbe stata una liberazione di prigionieri politici. Ieri sera il ministro degli Esteri del Venezuela mi ha comunicato la liberazione di alcune persone», ha detto, ricordando poi che altri 42 italiani, con doppio passaporto, sono detenuti e si lavora al suo rilascio.

“L’importante è che stiano tornando a casa, ed è importante che siano cambiate le relazioni tra Venezuela e Italia, c’è stato un cambio di passo”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che Alberto Trentini e Mario Burlò rientreranno in Italia a bord - facebook.com facebook

"L'aereo con Trentini e Burlò tra stanotte e domani rientrerà" in Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La madre del cooperante lascia la casa al Lido di Venezia #ANSA x.com

