Venezuela | palazzo Chigi Meloni segue evolversi situazione in costante contatto con Tajani

La premier Giorgia Meloni segue con attenzione gli sviluppi in Venezuela, mantenendo un costante contatto con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La situazione nel paese sudamericano rappresenta un tema di interesse internazionale e richiede un monitoraggio attento da parte delle autorità italiane. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per valutare eventuali azioni in risposta agli sviluppi in Venezuela.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta monitorando con grande attenzione l’evoluzione della situazione in Venezuela, mantenendo un dialogo costante con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Questo approccio è finalizzato anche a raccogliere informazioni sui cittadini italiani presenti nel paese sudamericano. La comunicazione è stata ufficialmente confermata da Palazzo Chigi. (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Venezuela: palazzo Chigi, Meloni segue evolversi situazione in costante contatto con Tajani Leggi anche: Venezuela, Meloni in costante contatto con Tajani. Il ministro: “Situazione molto tesa, ma per gli italiani sembra tranquilla” Leggi anche: Svizzera: Tajani, 'Meloni informata, costante contatto con la premier' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. P. Chigi: arrivata ottava rata del Pnrr. Inviata richiesta per la nona; Maduro libera 99 prigionieri. Ma Trentini resta in carcere; Meloni chiama Donald, poi l’annuncio. Il pressing dei deputati italoamericani; Trump: 'Maduro e moglie catturati'. Sono a New York per il processo. Venezuela, da Palazzo Chigi: “La premier Meloni segue con attenzione la situazione”. Tajani: “Attiva l’unità di crisi della Farnesina” - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con ... blitzquotidiano.it

Attacco Usa a Venezuela, reazioni. Avs e Conte: “Meloni condanni”. Pd: “Lavori a ripristino diritto” - I primi a intervenire dall’opposizione sono stati Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Alleanza verdi sinistra, per chiedere la condanna da parte del governo italiano dell’attacco americano i ... repubblica.it

Crisi in Venezuela: l’attacco di Donald Trump e le reazioni di Meloni, Schlein e Conte - Crisi in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti con Donald Trump: l’Italia con Giorgia Meloni monitora la situazione tra diplomazia, sicurezza dei cittadini e preoccupazioni internazionali. notizie.it

*NOTA DI PALAZZO CHIGI* Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assu x.com

Nelle ultime ore, le strade di Caracas hanno registrato un insolito movimento di veicoli blindati venezuelani nei pressi del Palazzo Presidenziale di Miraflores. Testimoni locali riferiscono la presenza di carri armati e convogli militari, suggerendo un aumento de - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.