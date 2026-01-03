Venezuela | palazzo Chigi Meloni segue evolversi situazione in costante contatto con Tajani

Da romadailynews.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Giorgia Meloni segue con attenzione gli sviluppi in Venezuela, mantenendo un costante contatto con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La situazione nel paese sudamericano rappresenta un tema di interesse internazionale e richiede un monitoraggio attento da parte delle autorità italiane. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per valutare eventuali azioni in risposta agli sviluppi in Venezuela.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta monitorando con grande attenzione l’evoluzione della situazione in Venezuela, mantenendo un dialogo costante con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Questo approccio è finalizzato anche a raccogliere informazioni sui cittadini italiani presenti nel paese sudamericano. La comunicazione è stata ufficialmente confermata da Palazzo Chigi. (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

venezuela palazzo chigi meloni segue evolversi situazione in costante contatto con tajani

© Romadailynews.it - Venezuela: palazzo Chigi, Meloni segue evolversi situazione in costante contatto con Tajani

Leggi anche: Venezuela, Meloni in costante contatto con Tajani. Il ministro: “Situazione molto tesa, ma per gli italiani sembra tranquilla”

Leggi anche: Svizzera: Tajani, 'Meloni informata, costante contatto con la premier'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

P. Chigi: arrivata ottava rata del Pnrr. Inviata richiesta per la nona; Maduro libera 99 prigionieri. Ma Trentini resta in carcere; Meloni chiama Donald, poi l’annuncio. Il pressing dei deputati italoamericani; Trump: 'Maduro e moglie catturati'. Sono a New York per il processo.

venezuela palazzo chigi meloniVenezuela, da Palazzo Chigi: “La premier Meloni segue con attenzione la situazione”. Tajani: “Attiva l’unità di crisi della Farnesina” - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con ... blitzquotidiano.it

venezuela palazzo chigi meloniAttacco Usa a Venezuela, reazioni. Avs e Conte: “Meloni condanni”. Pd: “Lavori a ripristino diritto” - I primi a intervenire dall’opposizione sono stati Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Alleanza verdi sinistra, per chiedere la condanna da parte del governo italiano dell’attacco americano i ... repubblica.it

venezuela palazzo chigi meloniCrisi in Venezuela: l’attacco di Donald Trump e le reazioni di Meloni, Schlein e Conte - Crisi in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti con Donald Trump: l’Italia con Giorgia Meloni monitora la situazione tra diplomazia, sicurezza dei cittadini e preoccupazioni internazionali. notizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.