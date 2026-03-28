Un ponte collega due gruppi: da una parte, chi fornisce le cure in diverse modalità, come assistenza familiare, relazioni affettive e servizi sanitari professionali; dall’altra, chi le riceve. Questa distinzione rappresenta un elemento centrale nella riflessione sulla condizione umana e sulla dimensione della cura, tema al centro di un approfondimento pubblico.

Due sponde, unite da un ponte: da una parte coloro che la cura la erogano nelle sue molteplici forme: pietas familiare e affinita? elettive, solidarieta? sociale e soprattutto professionalita? sanitaria; dall’altra chi le cure le riceve. In pratica, una sponda in cui ci ritroviamo tutti: perche? dal primo vagito all’ultimo respiro la vita e? tenuta insieme dalla cura. Il ponte tiene in contatto le due sponde. Ma il ponte e? anche – ahime? – sinonimo di fragilita?. L’associazione mentale piu? immediata e? quella con il ponte Morandi di Genova che e? improvvisamente crollato, trascinando nel baratro coloro che vi transitavano. Se ci appoggiamo alla letteratura, troviamo un’opera costruita su un evento analogo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La cura come trama della condizione umana. La riflessione di Spinsanti

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