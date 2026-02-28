Dalla Brianza alla Palestina Ponte tra cura e speranza

Un ponte di competenze, cura e speranza tra Brianza e Palestina. Ieri il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha visitato la Fondazione Irccs San Gerardo e la Fondazione Maria Letizia Verga, dove è stato presentato il progetto per l'avvio del primo Centro trapianti di cellule staminali ematopoietiche in Palestina. L'iniziativa prevede la nascita del primo centro per pazienti adulti e pediatrici in Cisgiordania, a Ramallah, all'Istishari Arab Hospital. Un progetto che punta a garantire cure specialistiche sul territorio, evitando viaggi all'estero spesso complessi. A guidare il percorso è Soleterre, in collaborazione con una rete di ospedali italiani.