A Silvi Paese, nel Teramano, si sono intensificati i timori per il movimento del fronte franoso. Nella mattina di sabato, si è verificato il crollo di una palazzina precedentemente evacuata. Non sono stati registrati feriti o vittime. La frana ha subito un'accelerazione, portando al crollo dell'edificio. Sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti.

Apprensione tra gli abitanti. Il cedimento più grave si è verificato nella mattinata di sabato, quando una delle abitazioni già evacuate è collassata. Non ci sono vittime. Sul posto Protezione civile e tecnici Forte apprensione a Silvi Paese (Teramo) per l'aggravamento del movimento del fronte franoso. Il cedimento più grave si è verificato nella mattinata di sabato, quando una delle abitazioni già evacuate è collassata: non ci sono vittime. Sul posto sono giunti la protezione civile e i tecnici. “Il rapido e coordinato intervento delle squadre operative ha consentito di mettere in sicurezza tutte le persone coinvolte, evitando conseguenze ancora più gravi” fa sapere la Regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Spavento a Silvi: la frana accelera, crolla una palazzina [VIDEO]

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