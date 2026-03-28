Apprensione a Silvi Paese per la frana in corso inquietante il crollo di una palazzina FOTO-VIDEO

Sabato mattina, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a Silvi Paese a causa di una frana che ha coinvolto la strada provinciale 29b, nei pressi di alcune abitazioni. La frana ha causato il crollo di una palazzina, generando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono stati raccolti immagini e video dell’evento, che ha provocato l’interruzione temporanea della viabilità nella zona.

Giornata davvero difficile a Silvi Paese dove il movimento franoso lungo la strada provinciale 29B ha subìto un'improvvisa accelerata Nella mattinata di sabato 28 marzo una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta lungo la strada provinciale 29b a Silvi Paese a seguito di una frana che ha interessato la strada provinciale nei pressi di alcune abitazioni, alcune delle quali erano state evacuate già a fine gennaio quando si era attivata la frana. Il fronte franato ha un'ampiezza di circa 80 metri e ha provocato profonde fratture sul manto stradale e la caduta di un albero, come riporta l'Ansa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Apprensione a Silvi Paese per la frana in corso, inquietante il crollo di una palazzina [FOTO-VIDEO] Articoli correlati Allarme frana in una zona collinare di Silvi Paese, viene giù parte del terreno [FOTO]Allarme frana intorno nella zona collinare di Silvi Paese intorno alle ore 11:15 di domenica 25 gennaio. Altri aggiornamenti su Silvi Paese Argomenti discussi: Chi ha dimenticato Silvi Paese? L'apprensione degli oltre mille residenti... Accelera la frana in Contrada Santa Lucia di Silvi Paese: cedono alcune abitazioni e voragine lungo la SP 29b(wn24)-Silvi Paese(TE) – Non accenna a fermarsi il dissesto collinare in contrada Santa Lucia a Silvi. I residenti della zona in queste ore stanno pubblicando sui propri profili social immagini dramma ... wallnews24.it Frana a Silvi paese, crolla una casa dopo l’evacuazione: sgomberati altri due edificiDopo il sopralluogo dei soccorritori disposti altri sgomberi vicino al movimento franoso. Sul posto sindaco, tecnici di Protezione civile, geologo e droni per ulteriori verifiche ... lanuovariviera.it