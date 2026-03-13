Il Napoli sta lavorando per prolungare il contratto di Amir Rrahmani, il difensore kosovaro che ha già dimostrato il suo valore in questa stagione. L’accordo dovrebbe essere firmato entro breve e durerà fino al 2028. Rrahmani è ormai considerato un elemento chiave della rosa partenopea. La trattativa è in fase avanzata e l'intenzione del club è di assicurarsi il suo contributo a lungo termine.

Il Napoli è pronto a blindare Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, ormai uno dei punti di riferimento della retroguardia azzurra, è vicino alla firma sul nuovo contratto che prolungherà la sua permanenza in maglia azzurra per diversi anni. A svelare i dettagli dell’accordo è stato il giornalista di mercato Nicolò Schira sul proprio canale YouTube. “Amir Rrahmani è a un passo dal rinnovo con il Napoli fino al duemilaventotto con opzione per il duemilaventove. Tre milioni a stagione”. Un segnale chiaro della volontà del club di continuare a puntare su uno dei leader difensivi della squadra. Arrivato nell’estate del 2020 dall’Hellas Verona per circa 14 milioni di euro, Rrahmani ha impiegato poco tempo per conquistare spazio e fiducia all’interno del progetto azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rrahmani vicino al rinnovo col Napoli fino al 2028

