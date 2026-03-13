Rrahmani vicino al rinnovo col Napoli fino al 2028
Il Napoli sta lavorando per prolungare il contratto di Amir Rrahmani, il difensore kosovaro che ha già dimostrato il suo valore in questa stagione. L’accordo dovrebbe essere firmato entro breve e durerà fino al 2028. Rrahmani è ormai considerato un elemento chiave della rosa partenopea. La trattativa è in fase avanzata e l'intenzione del club è di assicurarsi il suo contributo a lungo termine.
Il Napoli è pronto a blindare Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, ormai uno dei punti di riferimento della retroguardia azzurra, è vicino alla firma sul nuovo contratto che prolungherà la sua permanenza in maglia azzurra per diversi anni. A svelare i dettagli dell’accordo è stato il giornalista di mercato Nicolò Schira sul proprio canale YouTube. “Amir Rrahmani è a un passo dal rinnovo con il Napoli fino al duemilaventotto con opzione per il duemilaventove. Tre milioni a stagione”. Un segnale chiaro della volontà del club di continuare a puntare su uno dei leader difensivi della squadra. Arrivato nell’estate del 2020 dall’Hellas Verona per circa 14 milioni di euro, Rrahmani ha impiegato poco tempo per conquistare spazio e fiducia all’interno del progetto azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
