Un uomo di 23 anni, cittadino kosovaro, è stato fermato a Caianello con 60 dosi di droga. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato durante un'operazione delle forze dell'ordine. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo portato in caserma per le procedure di rito.

Un giovane di 23 anni, cittadino kosovaro, è stato arrestato in flagranza di reato a Caianello per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento dei Carabinieri ha portato al sequestro di oltre 60 dosi di crack, cocaina e hashish trovati su un’auto a noleggio. L’operazione si è svolta nel pomeriggio del 27 marzo 2026, alle 16:30, in via Sbarri. I militari della Stazione di Vairano Scalo hanno bloccato lo scambio tra il conducente dell’utilitaria e un residente locale. Il giovane è ora detenuto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. La dinamica dell’arresto e il ruolo dei cittadini. L’innesco dell’intera operazione non è stato casuale, ma frutto di una catena di segnalazioni provenienti dai residenti della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spaccio in flagranza: 60 dosi di droga sequestrate

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