Bergamo spaccio di crack in centro | sequestrate oltre 300 dosi Due arresti

A Bergamo, la polizia ha fermato due uomini di 35 e 38 anni, colpevoli di aver venduto crack nel centro città. La scoperta è avvenuta dopo le segnalazioni di cittadini che avevano notato movimenti strani vicino al Teatro Donizetti. Durante le perquisizioni, sono state trovate oltre 300 dosi di droga pronte per essere vendute. Gli agenti hanno sequestrato la droga e arrestato i due uomini, che ora sono in attesa di giudizio. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.

SICUREZZA. Alcuni cittadini hanno segnalato movimenti sospetti nei pressi del Teatro Donizetti, la polizia Locale ha avviato i controlli e poi arrestato un 35enne e un 38 per detenzione di droga ai fini di spaccio. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia Locale di Bergamo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nel pomeriggio di martedì 17 febbraio durante un servizio di controllo nell’area pedonale del centro cittadino. Nei pressi del Teatro Donizetti alcuni passanti hanno segnalato agli agenti la presenza di un uomo avvicinato ripetutamente da diverse persone, che si allontanavano dopo pochi istanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

