Spaccio di crack in centro a Bergamo due arresti | sequestrate oltre 300 dosi

Bergamo. Durante le consuete attività di controllo del territorio, nel pomeriggio di martedì 17 febbraio il Nucleo di Polizia Appiedata ha tratto in arresto due cittadini italiani, M.R., classe 1991, residente a Bergamo, e M.E., classe 1988, colti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei dintorni del Teatro Donizetti, alcuni passanti segnalavano agli agenti di Polizia Locale la presenza di un uomo che veniva ripetutamente avvicinato da diverse persone, le quali si allontanavano dopo pochi istanti. Gli agenti intervenivano per approfondire il controllo riscontrando nel soggetto un atteggiamento nervoso e reticente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Roma. Fila di clienti rimasti senza spacciatore. Il blitz dei Carabinieri manda in tilt lo spaccio al Quarticciolo. 18 arresti. Sequestrate oltre 500 dosi di coca e crackA Roma, il blitz dei Carabinieri nel quartiere Quarticciolo ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di droga, tra coca e crack.

Roma: sequestrate oltre 800 dosi di cocaina e crack al Quarticciolo, 13 arrestiIn un’operazione a Roma, sono state sequestrate circa 800 dosi di cocaina e crack nel quartiere Quarticciolo.

