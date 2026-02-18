Spaccio di crack in centro a Bergamo due arresti | sequestrate oltre 300 dosi
Il Nucleo di Polizia Appiedata di Bergamo ha arrestato due uomini italiani martedì 17 febbraio, colti mentre gestivano uno spaccio di crack nel centro città. La polizia ha sequestrato più di 300 dosi di droga, trovate durante una perquisizione. La scoperta è avvenuta dopo settimane di indagini sul traffico illecito nella zona pedonale. I due sospettati sono stati fermati in un edificio vicino a piazza Dante, dove si sospetta avessero organizzato il commercio di sostanze stupefacenti. La lotta allo spaccio continua in tutta la città.
Bergamo. Durante le consuete attività di controllo del territorio, nel pomeriggio di martedì 17 febbraio il Nucleo di Polizia Appiedata ha tratto in arresto due cittadini italiani, M.R., classe 1991, residente a Bergamo, e M.E., classe 1988, colti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei dintorni del Teatro Donizetti, alcuni passanti segnalavano agli agenti di Polizia Locale la presenza di un uomo che veniva ripetutamente avvicinato da diverse persone, le quali si allontanavano dopo pochi istanti. Gli agenti intervenivano per approfondire il controllo riscontrando nel soggetto un atteggiamento nervoso e reticente.🔗 Leggi su Bergamonews.it
