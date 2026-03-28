I carabinieri hanno smantellato un punto di spaccio di cocaina, marijuana e crack nel territorio di Caianello. Durante l’operazione, un uomo è stato arrestato. L’indagine, condotta con discrezione e iniziata anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, ha portato alla chiusura dell’attività illegale.

I carabinieri sono intervenuti durante la cessione dello stupefacente a un acquirente: il 23enne è stato arrestato e condotto in carcere Operazione antidroga messa in campo dai carabinieri: una persona è stata arrestata. Un’attività investigativa paziente e discreta, nata anche dalle segnalazioni dei cittadini, ha portato i militari a smantellare un punto di spaccio nel territorio di Caianello. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 marzo, intorno alle 16.30, i militari della Stazione carabinieri di Vairano Scalo hanno arrestato in flagranza un giovane ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata in via Sbarri, al termine di una meticolosa attività info-investigativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Spaccio di cocaina, marijuana e crack: smantellato un punto di spaccio

Articoli correlati

Smantellato gruppo dedito allo spaccio di cocaina e hashishSotto il coordinamento della procura scaligera, la polizia di Verona ha eseguito una seconda ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip.

Roma: spaccio di crack e cocaina in strada a Nettuno, arrestato 27enneUn 27enne arrestato a Nettuno per detenzione e spaccio di droga dopo un inseguimento con i carabinieri.

Spaccio di cocaina e crack a Isernia: quattro arresti - 28/10/2025

Aggiornamenti e notizie su Spaccio di cocaina marijuana e crack...

Temi più discussi: Polizia di Stato, contrasto allo spaccio di droga: arrestate quattro persone tra Milano e Bergamo, sequestrati oltre 12 kg di sostanza stupefacente e 90mila euro - Questura di Milano | Polizia di Stato; Non più tir, ma pacchi anonimi: così 25 chili di droga stavano per invadere Roma; Ragusa, traffico e spaccio droga: 10 arresti; Droga e 65mila euro, maxi operazione in Brianza: 13 persone nella rete dello spaccio.

Droga a Paola, le piazze di spaccio nel mirino della Polizia di StatoL’ultimo blitz nel rione Sant’Agata degli agenti del Commissariato ha portato a galla un innovativo e capillare sistema di distribuzione delle sostanze stupefacenti ... msn.com

Spaccio di droga in provincia di Ragusa, 10 arresti nella notte VIDEORAGUSA – Operazione antidroga con dieci arresti in provincia di Ragusa. L’indagine, condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, L’indagine, è stata ... livesicilia.it

Nel blitz giro di vite su spaccio e mala movida. Setacciate anche piazza Gasparri, via Fasan e via Forni - facebook.com facebook

Nel Ragusano, scoperta una banda dedita allo spaccio tra #Comiso e #Vittoria, in arresto dieci membri. Il sodalizio era specializzato nel traffico di cocaina e marijuana. Due milioni di euro la stima del giro d'affari @TgrRai x.com