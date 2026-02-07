Smantellato gruppo dedito allo spaccio di cocaina e hashish

La polizia di Verona ha smantellato un gruppo che spaccia cocaina e hashish. Sotto il coordinamento della procura, gli agenti hanno eseguito una seconda ordinanza di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari. I dettagli dell’operazione sono ancora in corso, ma l’obiettivo è chiudere definitivamente questa rete di spaccio.

Sotto il coordinamento della procura scaligera, la polizia di Verona ha eseguito una seconda ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip. Il provvedimento ha raggiunto tre cittadini albanesi e tre italiani. Per gli albanesi è stata disposta la custodia in carcere. Uno degli italiani.

