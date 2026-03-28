Spacca il finestrino di un' auto parcheggiata a San Girolamo | Un furto per pochi euro

Un uomo si avvicina a un'auto parcheggiata a San Girolamo, porta con sé un ombrello e, dopo averla osservata, rompe il finestrino e tenta di arraffare qualcosa dall’interno. L’episodio si svolge in pochi secondi, senza che nessuno intervenga. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando sul fatto.

Un uomo con un ombrello si avvicina a un'auto parcheggiata. Prima dà un'occhiata, poi spacca il finestrino e fruga all'interno. Quindi, se ne va dopo aver portato via alcune monete lasciate nel portaoggetti. E' quanto avvenuto nella serata di venerdì 27 marzo a su strada San Girolamo a Bari, nelle vicinanze di un bar. L'episodio è stato immortalato in un video pubblicato sulla pagina Facebook ‘Fesca San Girolamo-E dintorni.’. La vittima del furto ha raccontato con amara ironia quanto avvenuto: “Purtroppo ieri sera per poche monete lasciate a vista nel portaoggetti vicino al cambio dell’auto qualcuno ha deciso di farsi 1 regalo” scrive sui social, aggiungendo anche “spero tanto di incontrarlo per ringraziarlo”. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Spacca il finestrino di un'auto parcheggiata a San Girolamo: "Un furto per pochi euro" Articoli correlati Violento e aggressivo con gli agenti, spacca un finestrino dell'auto di servizio e compie atti osceni in questuraA far scattare l'intervento della polizia di Stato è stato il direttore di un supermercato, che ha segnalato la presenza del 58enne davanti... Leggi anche: Furto in via Montanara: infrangono il finestrino dell'auto per rubare soldi e documenti