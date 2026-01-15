Violento e aggressivo con gli agenti spacca un finestrino dell' auto di servizio e compie atti osceni in questura
Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Verona dalla polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì, poco prima delle ore 15, con le accuse di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, imbrattamento e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.A. 🔗 Leggi su Veronasera.it
