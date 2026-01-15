Violento e aggressivo con gli agenti spacca un finestrino dell' auto di servizio e compie atti osceni in questura

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Verona mercoledì pomeriggio con l’accusa di aver opposto resistenza e aggredito gli agenti di polizia, danneggiando un’auto di servizio e compiendo atti osceni in questura. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per calmare una situazione caratterizzata da comportamenti violenti e offensivi, che hanno portato all’arresto e alle successive contestazioni.

Terni, violenta aggressione in piazza San Francesco, poi spacca gli arredi in Questura. Ecco cosa è successo - Brandisce una bottiglia di vetro contro i passanti e all'arrivo delle forze dell'ordine prende a calci gli agenti. corrieredellumbria.it

Il Questore di Catanzaro emette un provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero sul territorio, pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato eseguito nonostante il comportamento aggressivo e violento tenuto dall’interessat facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.