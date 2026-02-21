Pragatto il cartello perduto torna | un simbolo ritrova la memoria

Pragatto ha riacquistato un cartello perduto, un gesto che riporta alla memoria la storia del quartiere. La mancanza del segnale aveva cancellato un simbolo importante, collegato alle radici locali. Ora il cartello è stato ricollocato in un punto chiave, segno di rispetto e attenzione per le tradizioni. La frazione si riscopre attraverso questo piccolo ma significativo gesto, che rafforza la sua identità. La comunità si prepara a celebrare un nuovo anniversario.

Pragatto ritrova la sua identità: un cartello per la memoria storica. Un segnale di continuità e riconoscimento per una frazione che, pur integrandosi nel tessuto urbano circostante, rivendica il proprio passato. È stato reinstallato il cartello che indica Pragatto, località del Comune di Valsamoggia, restituendo visibilità e riconoscibilità al luogo dopo un periodo di assenza. L'intervento, atteso dai residenti e sollecitato anche dalle istituzioni locali, mira a valorizzare la storia e le peculiarità di questa importante zona. La reinstallazione del cartello, avvenuta in questi giorni lungo la vecchia Bazzanese, rappresenta un gesto simbolico, ma significativo per la comunità di Pragatto.