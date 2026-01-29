Imprenditori coraggiosi Nuove camere spa servizi | riqualificati 64 hotel a Rimini Chi non investe è perduto

A Rimini, gli imprenditori non si fermano. Mentre si attende la nuova variante del regolamento urbanistico, alcuni investitori continuano a mettere mano agli hotel della zona. Sono già stati riqualificati 64 alberghi, con nuove camere, spa e servizi. Chi non investe, dice qualcuno, rischia di perdere. E così, nel cuore della stagione, le strutture si rinnovano, cercando di restare competitive in un mercato sempre più difficile.

Rimini, 29 gennaio 2026 – Milioni per riqualificare, migliorare e ampliare le camere e i servizi. Aspettando l’attesa variante del regolamento urbanistico edilizio, che dovrebbero facilitare la ristrutturazione degli hotel e la riconversione di quelli marginali, e i nuovi contributi della Regione sulla riqualificazione alberghiera, a Rimini c’è chi continua a investire e a mettere mano alle strutture. Negli ultimi dodici mesi sono state 64 le pratiche presentate al Comune, per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria per altrettante strutture. Alcuni sono già conclusi, altri sono in pieno corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

