Allerta meteo | scuole chiuse per lunedì 19 gennaio 2026 – elenco dei comuni con sospensione delle attività didattiche

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: L’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo a causa di un intenso vortice ciclonico in arrivo dal Mediterraneo meridionale. In considerazione delle condizioni atmosferiche avverse – con venti forti, precipitazioni intense e rischio idrogeologico soprattutto nel Sud e nelle Isole – numerosi sindaci hanno già disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026 in diversi comuni. Calabria. Provincia di Catanzaro Catanzaro. Andali. Amaroni. Borgia. Botricello. Cerva. Guardavalle. Isca sullo Ionio. Marcellinara. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

ISOLA TERRA NOSTRA ISOLA C.R . LUNEDI 19 GENNAIO LE SCUOLE RIMARRANNO CHIUSE ,LA COMUNICAZIONE DEL PRIMO CITTADINO M.G. VITTIMBIRGA Allerta Meteo Arancione: Domani Scuole chiuse Cari cittadini, Sto per firmare l’ordinanza di - facebook.com facebook

ALLERTA METEO Da stasera a tutta la giornata di martedì una tempesta investirà l’area del #Mediterraneo centrale con venti fino a 100 km/h e onde fino a 8/9 metri d’altezza. È pericoloso mettersi in mare, in particolare salpando dalle cos x.com