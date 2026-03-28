Sorpresi insieme con lame e un kit da scasso | paura in stazione

Qualche giorno fa, i carabinieri di Rio Pusteria hanno fermato due persone presso la stazione ferroviaria del paese. Durante i controlli, sono stati trovati in possesso di diverse lame e un kit da scasso. Sono state formulate due denunce a piede libero e sono stati sequestrati gli strumenti trovati.

Due denunce a piede libero e il sequestro di un arsenale di lame e strumenti da scasso. È questo il risultato di un intervento condotto qualche giorno fa dai carabinieri di Rio Pusteria presso la ferrovia del paese. Al loro arrivo i militari li hanno identificati e hanno perquisito i loro mezzi: un’auto e un furgone. Dai dovuti accertamenti è emerso che i due uomini – entrambi macedoni, senza fissa dimora e dell’età di 28 e 30 anni – nascondevano all’interno dei loro veicoli un taglierino da pacchi con lama da 6 centimetri, un cacciavite a taglio, un coltellino svizzero multiuso e una chiave a pappagallo lunga circa 25 centimetri, tipicamente utilizzata per scardinare infissi o serrature. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Sorpresi insieme con lame e un kit da scasso: paura in stazione Articoli correlati Roma: sorpresi con attrezzi da scasso in auto in via Merulana, due denunciatiDue persone sono state denunciate nella tarda serata di ieri, precisamente intorno alle 22, dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di... Crema, sorpresi su un’auto rubata e con arnesi da scasso: i carabinieri intercettano banda di ladriCrema (Cremona), 15 marzo 2026 – Scacco a due bande di predoni, intercettati nella serata di sabato.