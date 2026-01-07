Incidente tra auto e camion sulla A21 morto 51enne di Borgofranco d' Ivrea

Nella serata di lunedì 5 gennaio, si è verificato un incidente tra auto e camion sulla A21, nel tratto tra Villanova e Asti Ovest. Purtroppo, un uomo di 51 anni di Borgofranco d'Ivrea ha perso la vita nell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno avviato le pratiche di verifica e gestione dell’accaduto. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 51 anni di Borgofranco d'Ivrea è morto intorno alle 22 di lunedì 5 gennaio lungo l'autostrada A21, nel tratto compreso tra i caselli di Villanova e Asti Ovest, in direzione Piacenza. Secondo una prima ricostruzione della polstrada di Alessandria, l'incidente sarebbe avvenuto a seguito.

Tragico incidente sulla A21 tra un’auto e un camion: un morto e due persone ferite - Un bilancio tragico quello provocato dallo scontro tra un'auto e un camion avvenuto questo lunedì sera intorno alle 22. radiogold.it

Incidente mortale sull'A21, auto contro camion - Un grave incidente si è verificato ieri sera sull’autostrada A21, in direzione Piacenza. lavocediasti.it

