Incidente tra auto e camion sulla A21 morto 51enne di Borgofranco d' Ivrea

Nella serata di lunedì 5 gennaio, si è verificato un incidente tra auto e camion sulla A21, nel tratto tra Villanova e Asti Ovest. Purtroppo, un uomo di 51 anni di Borgofranco d'Ivrea ha perso la vita nell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno avviato le pratiche di verifica e gestione dell’accaduto. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 51 anni di Borgofranco d'Ivrea è morto intorno alle 22 di lunedì 5 gennaio lungo l’autostrada A21, nel tratto compreso tra i caselli di Villanova e Asti Ovest, in direzione Piacenza. Secondo una prima ricostruzione della polstrada di Alessandria, l’incidente sarebbe avvenuto a seguito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

