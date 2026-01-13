Incidente a Borgofranco d' Ivrea | scontro tra quattro veicoli auto e furgoni disagi per la circolazione

Quattro veicoli, tra auto e furgoni, sono stati coinvolti in un incidente questa mattina sulla statale 26 a Borgofranco d'Ivrea. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, ma fortunatamente nessuno si è ferito. L’evento si è verificato all’altezza del civico 103, in via Aosta, e le operazioni di gestione del traffico sono in corso.

Quattro veicoli coinvolti tra auto e furgoni, disagi per la circolazione ma nessun ferito. È il bilancio di un incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 13 gennaio 2026, sulla statale 26 (denominata in quel tratto via Aosta) a Borgofranco d'Ivrea, all'altezza del civico 103.

