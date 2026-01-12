Sondaggi politici | salgono i 5 Stelle e tra i leader Meloni resta davanti a Tajani e Conte indietro Schlein

Gli ultimi sondaggi politici confermano i trend già osservati prima di Natale, con il Movimento 5 Stelle in crescita e Giorgia Meloni ancora in testa tra i leader di partito. Tajani e Conte seguono a distanza, mentre Schlein si mantiene in posizione più arretrata. I dati riflettono la stabilità delle preferenze elettorali e l’andamento della leadership politica in Italia.

Il quadro non cambia: gli ultimi sondaggi confermano i trend già emersi prima di Natale sia per quanto riguarda le intenzioni di voto che per il gradimento dei singoli leader di partito. La più apprezzata resta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il 46,8% dei consensi e in leggero aumento rispetto alla rilevazione precedente alle feste. Aumenti che riguardano più o meno tutti i leader, con pochissime eccezioni come quella rappresentata da Elly Schlein. Passando ai partiti, il primato di Fratelli d’Italia non è in discussione. Chi invece arranca nelle ultime settimane è il Pd, in calo così come Lega e Forza Italia, mentre a guadagnare voti è il Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

