Sondaggi politici cala Fratelli d'Italia crolla anche la fiducia in Meloni | chi vince
Recenti sondaggi politici evidenziano un calo di Fratelli d’Italia e una diminuzione della fiducia nella leader Giorgia Meloni. Il Partito Democratico si attesta al 22,1%, mentre M5S e Avs mantengono le loro posizioni. Questi dati offrono uno spaccato aggiornato sulle tendenze politiche attuali e sulla percezione dell’elettorato nei confronti delle principali forze politiche italiane.
Brusco calo per FdI. Scende anche la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Pd al 22,1%, stabili M5s e Avs. Forza Italia e Lega restano appaiate. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partitiI recenti sondaggi politici mostrano Fratelli d’Italia in testa con il 31,1%, seguito dal Partito Democratico con il 22,4%.
