Sondaggi politici cala Fratelli d'Italia crolla anche la fiducia in Meloni | chi vince

Recenti sondaggi politici evidenziano un calo di Fratelli d’Italia e una diminuzione della fiducia nella leader Giorgia Meloni. Il Partito Democratico si attesta al 22,1%, mentre M5S e Avs mantengono le loro posizioni. Questi dati offrono uno spaccato aggiornato sulle tendenze politiche attuali e sulla percezione dell’elettorato nei confronti delle principali forze politiche italiane.

