LIVE Chieri-Conegliano 2-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | grande vittoria delle venete contro delle ottime piemontesi!

Segui la diretta della partita tra Chieri e Conegliano, terminata con il risultato di 2-3. La sfida, valida per la Serie A1 femminile 2026, ha visto le venete prevalere su un’ottima squadra piemontese. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sulle ultime novità della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 18.17 Può terminare qui questa cronaca in Diretta e in Live realizzata da OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 18.15 Conegliano tornerà in campo in Champions League, il 15 gennaio alle 20.30 contro il Dresda, mentre Chieri giocherà in CEV Cup contro Vandouvre, il 14 gennaio alle 20.00. 18.13 Le venete hanno quindi la meglio grazie ai 21 punti di Haak, ai 19 di Zhu, ai 17 di Gabi, ai 6 di Fahr, ai 3 di Adigwe, ai 2 di Chirichella e agli unici punti messi a segno da Sillah e Wolosz.

