Snowboardcross | a Mt St Anne gioie per Bankes che si prende anche la Coppa e Lambert

A Mt. St. Anne si è disputata l'ultima gara di Coppa del Mondo di snowboardcross, in Canada. La competizione prevista per il weekend è stata annullata, lasciando solamente l'evento di oggi come finale stagionale. In questa giornata, il britannico ha ottenuto la vittoria e la Coppa del Mondo, mentre il francese si è posizionato secondo.

Ultima gara per la Coppa del Mondo di snowboardcross in Canada, a Mt. St. Anne. Doveva essere un doppio appuntamento nel weekend, la gara di domani invece è stata cancellata e resta dunque solo quella odierna ad assegnare anche le sfere di cristallo. Tra gli uomini ad imporsi è l’australiano Adam Lambert che trova il secondo successo stagionale dopo quello di Dongbeiya battendo nell’ultimo atto il tedesco Leon Ulbricht e il padrone di casa Evan Bichon, al primo podio della carriera. Per Ulbricht gioia incredibile: il teutonico con un finale di stagione clamoroso va a prendersi la sfera di cristallo, veramente inaspettata ad inizio stagione. In casa Italia eliminato agli ottavi l’unico azzurro qualificato, Niccolò Colturi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboardcross: a Mt. St. Anne gioie per Bankes (che si prende anche la Coppa) e Lambert Articoli correlati Leggi anche: Snowboardcross: in gara-2 ad Erzurum si impongono Bankes e Chollet, tutto aperto in chiave Coppa Leggi anche: Snowboardcross, Lambert conquista la Cina: allarme Italia per le Olimpiadi Contenuti utili per approfondire Snowboardcross a Mt St Anne gioie per... Temi più discussi: SBX: Moioli e Colturi accedono alla fase finale dell’ultima sfida di Cdm a Mt. St. Anne; Snowboard e Sci Acrobatico, le Finals di Coppa del mondo 2026: programma, gare e dove vedere in tv; A Mt. St. Anne si decide la Coppa del Mondo con una singola gara: sfida totale Bankes-Casta, cinque gli azzurri; Calendario sport invernali 23-29 marzo: orari, programma, tv, streaming. SBX: Moioli e Colturi accedono alla fase finale dell’ultima sfida di Cdm a Mt. St. AnneMichela Moioli e Niccolò Colturi approdano al tabellone principale dell’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di SnowBoardCross, a Mt. St. Anne, in Canada. Il turno preliminare dell’atto conclu ... fisi.org Snowboardcross: a Mt. St. Anne avanzano quattro azzurri dalle qualificazioniSi appresta a concludersi la Coppa del Mondo di snowboardcross: ultime due gare in Canada, con il massimo circuito internazionale che si è spostato in quel di Mt. St. Anne. Oggi sono andate in scena ... oasport.it La 30enne di Alzano Lombardo proverà a conquistare un podio per concludere al meglio la stagione. #moioli #coppadelmondo #snowboardcross #snowboard #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com facebook Snowboardcross, Francesia Boirai e Costa campioni del mondo junior. Titolo iridato a Saint-Moritz nella prova mista a squadre #ANSA x.com