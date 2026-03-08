Snowboardcross | in gara-2 ad Erzurum si impongono Bankes e Chollet tutto aperto in chiave Coppa

Nella seconda gara di snowboardcross ad Erzurum, si sono imposti Bankes e Chollet, mentre la competizione ha concluso la tappa turca della Coppa del Mondo. La prima fase si era svolta venerdì, ma è stata anticipata rispetto alla prevista di sabato a causa di condizioni meteorologiche avverse. La gara ha mantenuto alta l’attenzione sulla classifica generale della Coppa.

Si chiude anche la tappa turca della Coppa del Mondo di snowboardcross. Ad Erzurum in scena oggi gara-2 (la prima è stata disputata venerdì, anticipando sabato per problemi metereologici). Resta ancora tutto aperto in chiave sfera di cristallo. Tra le donne trova il secondo successo della stagione la britannica Charlotte Bankes: battuta la francese Lea Casta che resta, di misura, in testa alla classifica di Coppa, mentre terza è giunta la svizzera Noemie Wiedmer. Vittoria francese tra gli uomini con Aidan Chollet che batte il tedesco Leon Ulbricht, vincitore venerdì. Terzo l'altro transalpino Jonas Chollet, fratello di Aidan. Resta anche qui apertissima la lotta per la sfera di cristallo con l'australiano Adam Lambert che conserva 3 punti di margine.