Snowboardcross Lambert conquista la Cina | allarme Italia per le Olimpiadi

Nel quadro della Coppa del Mondo di snowboardcross, Lambert si è distinto conquistando un risultato importante in Cina. Tuttavia, le prestazioni italiane restano deludenti, con assenza di podi sia tra gli uomini che tra le donne. Questi esiti sollevano preoccupazioni in vista delle prossime Olimpiadi, sottolineando la necessità di un’analisi e di un miglioramento del settore.

Dalla Cina con furore, o forse dall'Australia. Adam Lambert stupisce ancora una volta e anche a Dongbeiya non lascia spazio ai diretti avversari, aumentando il suo vantaggio nella classifica generale della Coppa del Mondo. Oggi era prevista gara-2 e l'australiano ha dominato dopo il terzo posto di ieri, piazzandosi davanti a tutti. A formare il podio, ci sono anche l'austriaco Alessandro Haemmerle e l'americano Nathan Pare. Buon risultato per l'italiano Lorenzo Sommariva, che si ferma però ai piedi del podio, dopo aver condotto la gara in testa. Grande delusione per Omar Visintin, fuori già ai quarti.

