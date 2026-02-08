Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nel gigante parallelo dello snowboard, portando a casa una soddisfazione per gli italiani. La gara, però, non è andata come speravano gli altri favoriti: Fischnaller, che cercava un risultato migliore, si è dovuto accontentare di una prestazione deludente. La competizione si è conclusa con sorprese e qualche delusione tra gli appassionati italiani.

Il gigante parallelo dello snowboard, una delle discipline più attese dagli appassionati, consegna una soddisfazione ed una grossa delusione ai tifosi azzurri. A sorridere è Lucia Dalmasso che si aggiudica la medaglia di bronzo battendo l’amica e compagna di stanza Elisa Caffont nella finalina tutta italiana della gara femminile. Le delusioni arrivano dalla gara maschile, dove l’eterno Roland Fischnaller e Aaron March avevano dominato le qualificazioni della mattina. Gli atleti azzurri partono da favoriti ma commettono qualche errore di troppo ed escono di scena già ai quarti di finale. L’oro femminile va alla ceca Maderova mentre quello maschile finisce all’austriaco Karl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalmasso bronzo nel gigante parallelo dello snowboard. Delude Fischnaller

Questa mattina Elisa Caffont ha affrontato la gara di snowboard nel gigante parallelo, sfidando le grandi favorite Ester Ledecka e Tsubaki Miki.

Nel primo appuntamento di Coppa del Mondo di snowboard a Bansko, Maurizio Bormolini si è fermato agli ottavi nel gigante parallelo.

