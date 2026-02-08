Altra gioia Italia Lucia Dalmasso bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard

Lucia Dalmasso conquista il bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard. La gara si è conclusa con un derby tutto italiano, dove ha battuto Elisa Caffon. La giornata ha portato una bella soddisfazione per lo sport italiano.

Lucia Dalmasso è medaglia di bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard. Nel derby tutto italiano per la medaglia, ha sconfitto Elisa Caffon. Il gigante parallelo femminile di snowboard è stato vinto dalla ceca Zuzana Maderova, che ha conquistato l'oro battendo l'austriaca Helge Payer, medaglia d'argento.

