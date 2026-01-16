False email sul rinnovo della tessera sanitaria | come difendersi dalla truffa
Recentemente, sono state segnalate email fraudolente che invitano a rinnovare o sostituire la tessera sanitaria. Queste comunicazioni false mirano a ingannare i cittadini e a sottrarre dati personali o denaro. È importante riconoscere i segnali di truffa e adottare misure di sicurezza per proteggersi. In questa guida, spiegheremo come individuare queste email e cosa fare per difendersi efficacemente.
Negli ultimi giorni alcuni cittadini hanno ricevuto email che invitano a rinnovare o sostituire la tessera sanitaria. I messaggi sembrano provenire da enti ufficiali, utilizzano loghi istituzionali e toni urgenti, ma si tratta di truffe online. Il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Entrate hanno confermato che non esistono comunicazioni autentiche di questo tipo e che l’obiettivo dei criminali è sottrarre dati personali e sensibili. Come funziona la truffa della tessera sanitaria. Hacker (Ansa). Le email invitano a cliccare su link per completare un presunto rinnovo. Il collegamento conduce a siti contraffatti, costruiti per sembrare portali istituzionali, dove viene richiesto di inserire informazioni personali e, in alcuni casi, estremi bancari. 🔗 Leggi su Lettera43.it
