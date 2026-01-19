siria il presidente al sharaa e le forze curde annunciano un cessate il fuoco

Il 18 gennaio, il presidente siriano Ahmed al Sharaa ha comunicato un accordo con le forze curde finalizzato a un cessate il fuoco. L’accordo prevede la cessione di territori e l’integrazione dei combattenti curdi nelle forze armate siriane, segnando un passo importante verso la stabilità nella regione. Questa decisione rappresenta un tentativo di trovare una soluzione condivisa nel contesto del conflitto siriano.

L’accordo costituisce un duro colpo per i curdi, che speravano di preservare l’amministrazione autonoma insediata più di dieci anni fa nel nord e nel nordest del paese. Il testo in quattordici punti reso pubblico dalla presidenza siriana prevede l’integrazione delle Fds e delle forze di sicurezza curde nei ministeri della difesa e dell’interno. Al Sharaa ha precisato che alcuni dettagli dell’accordo saranno finalizzati nel corso di nuovi colloqui con Abdi il 19 gennaio. Gli Stati Uniti, che sostengono da anni le Fds ma che sono diventati un alleato chiave del nuovo regime siriano, hanno accolto con favore l’accordo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Siria, arriva il cessate il fuoco: accordo tra Damasco e forze curde

È stato raggiunto un accordo tra Damasco e le forze curde per un cessate il fuoco in Siria. Le forze governative hanno progressivamente consolidato il controllo sul territorio, segnando un passo importante verso una stabilizzazione della situazione.

Raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze dei curdi in Siria

Il 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio. Dopo settimane di scontri, le forze governative hanno consolidato il controllo su gran parte della Siria. Questa intesa rappresenta un risultato significativo nel contesto del conflitto, offrendo opportunità di dialogo e di ripresa per le aree coinvolte.

