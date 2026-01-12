Il 10 gennaio 2026, a Damasco, Ursula von der Leyen e Antonio Costa hanno incontrato il presidente siriano Ahmed al-Sharaa. La visita si svolge in un contesto di tensioni nella regione, con scontri tra forze governative e combattenti curdi ad Aleppo. L'incontro rappresenta un momento di dialogo tra l'Unione Europea e la Siria, in un quadro di complessità politica e sicurezza nel paese.

(Agenzia Vista) Damasco, 10 gennaio 2026 La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa sono stati ricevuti dal presidente siriano Ahmed al-Sharaa a Damasco, mentre violenti scontri tra le forze governative e i combattenti curdi hanno scosso la città di Aleppo, nel nord della Siria. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Von der Leyen e Costa a Damasco incontrano Presidente Siria Ahmed al-Sharaa

