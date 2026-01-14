Sinner è il numero uno gaffe al Million Dollar 1 Point Slam | Jannik ride con… Alcaraz

Durante il 'Million Dollar 1 Point Slam' di Melbourne, Jannik Sinner ha partecipato a un evento di tennis con un montepremi di un milione di dollari australiani. Nonostante l’eliminazione al primo turno, il tennista italiano ha condiviso un momento di sorriso con Carlos Alcaraz, dimostrando sportività e spirito positivo. Questa esperienza testimonia l’importanza di mantenere un atteggiamento equilibrato anche nelle situazioni più impreviste nel mondo dello sport.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'ride' con Carlos Alcaraz a Melbourne. Durante il 'Million Dollar 1 Point Slam' di oggi, mercoledì 14 gennaio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno dello speciale torneo, che mette in palio un maxi montepremi da un milione di dollari australiani con match a eliminazione diretta da un solo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

