Sinner è il numero uno gaffe al Million Dollar 1 Point Slam | Jannik ride con… Alcaraz

Durante il 'Million Dollar 1 Point Slam' di Melbourne, Jannik Sinner ha partecipato a un evento di tennis con un montepremi di un milione di dollari australiani. Nonostante l’eliminazione al primo turno, il tennista italiano ha condiviso un momento di sorriso con Carlos Alcaraz, dimostrando sportività e spirito positivo. Questa esperienza testimonia l’importanza di mantenere un atteggiamento equilibrato anche nelle situazioni più impreviste nel mondo dello sport.

Il post di Bruno Vespa contro Sinner e la gaffe su Alcaraz - Il giornalista si scaglia contro il tennista, reo di «parlare tedesco» e di «risiedere a Montecarlo rifiutandosi di giocare per la nazionale». lettera43.it

